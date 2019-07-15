«Снял частный дом для производства»: на окраине Екатеринбурга задержали наркоторговца

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-15T14:14:48+03:00

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На окраине Екатеринбурга, в здании № 38 по улице Библиотечной, задержали 31-летнего наркоторговца. Мужчина организовал в доме нарколабораторию - оперативники нашли на месте компоненты и предметы для производства, а также 350 граммов метилэфедрона.

На месте нашли 350 граммов метилэфедрона Фото: отделение УМВД Екатеринбурга по связям со СМИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/720243" frameborder="0"></iframe> На окраине Екатеринбурга нашли нарколабораторию.Видео: отделение УМВД Екатеринбурга по связям со СМИ! другой источник

- Мужчина пояснил, что в Екатеринбурге приехал в конце апреля - специально для производства запрещенных веществ. Для этих целей снял частный дом, чтобы не привлекать внимание соседей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. - Сбывал товар он через закладки. Такой торговлей он занимался в течение двух месяцев.

Сбывал товар он через «закладки» Фото: отделение УМВД Екатеринбурга по связям со СМИ

Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Максимальное наказание, которое ему могут назначить, - это пожизненное заключение.

Раньше мужчина жил в Красноярском крае, где работал слесарем-электриком Фото: отделение УМВД Екатеринбурга по связям со СМИ

- Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Раньше жил в Красноярском крае, где работал слесарем-электриком. Сегодня находится под стражей, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU