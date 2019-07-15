Директор екатеринбургской школы объяснила, почему молодая учительница получала по 15 тысяч
История 23-летней классной руководительницы Дарьи Троцкой из школы № 22 стало одной из самых обсуждаемых в выходные. Девушка заявила о своем грядущем уходе из профессии из-за низкой зарплаты. По итогам прошлого учебного года ее ежемесячный доход был 15 тысяч рублей, а за июнь Дарье начислили лишь 11 тысяч.
Директор школы Светлана Кадочникова рассказала, что всегда была довольна работой учительницы и узнала о ее решении уйти из публикации «Комсомолки».
Фото: предоставлено Дарьей Троцкой
- Дарью Евгеньевну очень полюбили родители и дети, но она никогда не подходила ко мне с вопросами по зарплате, - пояснила Светлана Кадочникова. - У нее была нагрузка в 18 часов в неделю с окладом в 9 тысяч рублей и надбавками за классное руководство. У нас некоторые учителя ведут сразу два класса, таким образом у них оклад 18 тысяч.
Сама Дарья Троцкая отметила, что еще не подала заявление об увольнении, но сделает это через месяц.
- До 26 августа у меня отпуск, за две недели до его окончания я напишу заявление по собственному желанию, - рассказала педагог.
ИСТОЧНИК KP.RU