На Урале водителя, задавившего ребенка-инвалида, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Это произошло в январе 2019 года
Водитель, подъезжая к пешеходному пешеходу, проехал на красный сигнал светофора и не снизил скоростьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле на 40 тысяч рублей оштрафовали водителя, который наехал на ребенка-инвалида. Мальчик получил травму живота и ушиб брюшной стенки.
- Вследствие полученных травм ребенок испытал сильное физическое, психологическое и нервное потрясение и был вынужден пройти амбулаторное лечение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Это произошло в январе 2019 года. Водитель, подъезжая к пешеходному пешеходу, проехал на красный сигнал светофора и не снизил скорость. В результате машина наехала на мальчика, переходящего дорогу по правилам ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU