2019-07-15T13:03:51+03:00
Общество

На Урале водителя, задавившего ребенка-инвалида, оштрафовали на 40 тысяч рублей

Это произошло в январе 2019 года
Мария Трапезникова
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Водитель, подъезжая к пешеходному пешеходу, проехал на красный сигнал светофора и не снизил скоростьВодитель, подъезжая к пешеходному пешеходу, проехал на красный сигнал светофора и не снизил скоростьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле на 40 тысяч рублей оштрафовали водителя, который наехал на ребенка-инвалида. Мальчик получил травму живота и ушиб брюшной стенки.

- Вследствие полученных травм ребенок испытал сильное физическое, психологическое и нервное потрясение и был вынужден пройти амбулаторное лечение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Это произошло в январе 2019 года. Водитель, подъезжая к пешеходному пешеходу, проехал на красный сигнал светофора и не снизил скорость. В результате машина наехала на мальчика, переходящего дорогу по правилам ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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