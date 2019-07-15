2019-07-15T12:28:10+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге экс-следователь хотел взятку в 300 тысяч рублей, а получил 7 лет

Он был задержан сразу после передачи денег
Мария Трапезникова
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Денис Шафиков, расследуя уголовное дело о пропаже крупной суммы денег, провел обыск дома, где жил подозреваемый. Тогда были найдены предметы и документы, важные для дела. Более того, вскоре подозреваемый сам пришел в отделение полиции и сознался в преступлении. Однако Шафиков в обмен на возврат конфискованных документов потребовал от мужчину взятку в размере 300 тысяч рублей.

- Шафиков был задержан сразу после передачи ему взятки в автомобиле, принадлежащем ему, где под водительским сидением были обнаружены 300 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Октябрьским районным судом ему назначено 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

Однако прокуратура Свердловской области посчитала такое наказание слишком мягким, после чего суд назначил Шафикову 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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