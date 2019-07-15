«Это будет наша фишка»: В Екатеринбурге хотят провести фестиваль в рамках Универсиады-2023

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-15T12:13:39+03:00

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Губернатор Евгений Куйвашев встретился с директором и главным идеологом «Уральской ночи музыки» Евгением Горенбургом и предложил ему провести молодежный фестиваль в рамках Универсиады-2023. Об этом губернатор рассказал в своем Instagram.

— Я предложил Евгению Горенбургу во время Универсиады-2023 провести в Екатеринбурге большой молодежный фестиваль. Это будет «фишка» нашей Универсиады, сделает ее более запоминающейся и раздвинет границы мероприятия, позволит вовлечь в Универсиаду всех горожан и гостей Екатеринбурга, а не только болельщиков, — рассказал Куйвашев.

Помимо этого, губернатор поручил Горенбургу заранее продумать «дорожную карту» по подготовке следующей «Ночи музыки». Для этого будет подключено большее количество правоохранительных органов, медиков и муниципальных структур, чтобы в следующем году фестиваль прошел безопасно и комфортно для всех.

Напомним, что в этом году «Ночь музыки» посетило больше 300 тысяч человек, но она потерпела неудачу: из-за массовой давки был прерван концерт одного из хэдлайнеров, рэпера Хаски, а после отменено выступление группы ЛСП.

ИСТОЧНИК KP.RU