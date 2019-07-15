«На месте работают три экипажа ГИБДД»: в Екатеринбурге из-за ремонта Малышевского моста образовалась пробка

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-15T11:41:55+03:00

Работы на путепроводе закончат только в сентябре

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Водители Екатеринбурга продолжают стоять в пробках: на этот раз движение остановилось близ Малышевского моста, где на прошлой неделе без предупреждения закрыли правую полосу ради ремонтных работ. По информации сервиса Яндекс.Карты, скорость машин варьируется от 2 до 7 километров в час.

По информации сервиса Яндекс.Карты, скорость машин варьируется от 2 до 7 километров в час Фото: Яндекс.Карты

– На месте работают три экипажа ГИБДД – на Малышева – Студенческой, Высоцкого – Егоршинском подходе и в районе Высоцкого, 12, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города. – Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения и следование временным дорожным знакам позволит минимизировать затруднения.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга добавили, что работы будут продолжаться вплоть до сентября.

– По контракту ремонт должны завершить к 16 числу, однако мы настаиваем, чтобы подрядчик работы закончил уже 1 сентября, - заключили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU