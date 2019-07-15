2019-07-15T11:37:01+03:00
Общество

На ночной крестный ход в Екатеринбурге может приехать до 100 тысяч паломников

Такое же количество верующих пришло на мероприятие и год назад
Данил СВЕЧКОВ
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Крестный ход пройдет в ночь с 16 на 17 июля.Крестный ход пройдет в ночь с 16 на 17 июля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Царском крестном ходу, который пройдет в ночь со вторника на среду, может принять участие до 100 тысяч паломников. По крайней мере, такое количество людей готовится встречать в столице Урала в Царские дни Екатеринбургская епархия.

- Мы не знаем точно, сколько паломников придет, - говорит Максим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови. - Возможно придут десятки тысяч. В прошлом году было сто тысяч. Поэтому мы готовимся на такое же количество.

Большой крестный ход, который пройдет в ночь с 16 на 17 июля приурочен к годовщине гибели Николая II, членов его семьи и слуг. В 1918 году большевики расстреляли их в доме Ипатьева в Екатеринбурге, после чего вывезли за город, где сокрыли останки в земле. Во время крестного хода, верующие пройдут тем же маршрутом, которым большевики вывозили из города тела царской семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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