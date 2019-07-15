Дороги, спорт и медицина: Антон Шипулин подал документы для выборов в Госдуму

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-15T11:37:46+03:00

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Антон Шипулин подал документы для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Олимпийский чемпион баллотируется по Серовскому городскому округу от партии «Единой России». Спортсмен рассказал, что его предвыборная компания будет основана на трех китах: встречи, команда и программа.

- Моя программа будет состоять из трех главных блоков. Первый: развитие спорта в России, регионе и в округе. Второй: пути решения главных проблем в округе, таких как медицина, отток населения, дороги, развитие территорий. Иногда кажется, что часть проблем невозможно решить. Тем не менее, нужно искать пути, как исправить ситуацию. Третий: решение текущих проблем. Их возникает множество: от протекающих крыш до застройки пустырей. Здесь главное найти механизм получения информации и оперативного реагирования на них, - рассказал Антон Шипулин на своей страницы во «Вконтакте».

Фото: личная страница в соцсети "Вконтакте" Антона Шипулина

Напомним, Антон Шипулин олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира. Женат, растит сына Диму - мальчику 3 года, и дочку Миру.

ИСТОЧНИК KP.RU