2019-07-15T10:58:41+03:00
Звезды

«Ох, вчера зажгли»: певица Слава выбежала к толпе фанатов в Североуральске

После выступления а на Дне города артистка решила порадовать поклонников
Юлия СТАЛИНА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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На Урале Певица Слава (Анастасия Сланевская) стала хедлайнером программы празднования Дня города. Артистка выступила в Североуральске, о чем сообщила в своем Instagram-аккаунте. Слава поблагодарила публику.

- Ох, вчера зажгли!!!! С Днём города, Североуральск!!!Спасибо вам большое за суперский приём!!!все цветочки уже дома, - поделилась эмоциями певица.

Анастасия не побоялась выйти к фанатам после выступления. Она выбежала к толпе, чтобы раздать всем желающим автографы, сделать селфи и принять цветы. В это время певицу прикрывали охранники.

Напомним, недавно Анастасия раскритиковала Ксению Собчак. Телеведущая пристыдила артистов, которые выступают в маленьких городах и небольших ДК. Слава своим примером доказывает, что давать такие концерты нестыдно.

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Певица Слава вышла к фанатам в Североуральске
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ИСТОЧНИК KP.RU

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