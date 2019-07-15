«Ох, вчера зажгли»: певица Слава выбежала к толпе фанатов в Североуральске

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-15T10:58:41+03:00

После выступления а на Дне города артистка решила порадовать поклонников

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На Урале Певица Слава (Анастасия Сланевская) стала хедлайнером программы празднования Дня города. Артистка выступила в Североуральске, о чем сообщила в своем Instagram-аккаунте. Слава поблагодарила публику.

- Ох, вчера зажгли!!!! С Днём города, Североуральск!!!Спасибо вам большое за суперский приём!!!все цветочки уже дома, - поделилась эмоциями певица.

Анастасия не побоялась выйти к фанатам после выступления. Она выбежала к толпе, чтобы раздать всем желающим автографы, сделать селфи и принять цветы. В это время певицу прикрывали охранники.

Напомним, недавно Анастасия раскритиковала Ксению Собчак. Телеведущая пристыдила артистов, которые выступают в маленьких городах и небольших ДК. Слава своим примером доказывает, что давать такие концерты нестыдно.

nastya_slava Певица Слава вышла к фанатам в Североуральске

ИСТОЧНИК KP.RU