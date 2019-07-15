Царский крестный ход в Екатеринбурге -2019: как будут ходить бесплатные автобусы

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-15T10:27:13+03:00

В прошлом году участие в Крестном ходе приняли больше 100 000 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время Царского крестного хода – 2019 бесплатные автобусы будут ходить от Ганиной Ямы до Шувакиша, Среднеуральска и Екатеринбурга

Изменить размер текста: A A

В ночь с 16 на 17 июля 2019 года в Екатеринбурге состоится традиционный Царский крестный ход. Маршрут будет проходить от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

- За последние 15 лет количество паломников увеличилось. В прошлом году участие в Крестном ходе приняли порядка ста тысяч человек, - говорит Максим Миняйло, главный священник Храма-на-Крови. – Главный вопрос: как выезжать с Ганиной ямы.

С Ганиной Ямы можно будет уехать на бесплатном автобусе. Они стартуют от монастыря до станции Шувакиш, Среднеуральска и Екатеринбурга. Для тех, кто собирается приехать до места на машине, есть ограничения.

- 16 июля движение от поселка Шувакиш до выезда на среднеуральскую дорогу будет закрыто. Паломники, приехавшие на личном транспорте, смогут оставить его на парковке у поселка Шувакиш, - добавляют в пресс-службе Екатеринбургской епархии, - и доехать до монастыря бесплатным автобусом, который будет курсировать в этот день с 15.00 до 21.00 каждые 20 минут.

Обратно, 17 июля, можно будет добраться двумя бесплатными автобусами. Первый пройдет по маршруту «Монастырь – пос. Шувакиш – Детская городская клиническая больница № 9» до 18:00. Ходить будет каждые 30 минут. Второй – от Ганиной Ямы до автовокзала г. Среднеуральска. Будет ходить каждые 30 минут. Все места остановок автобусов будут оборудованы указателями.

- Помимо этого, сотрудники ГИБДД ради безопасности участников шествия ограничат движение во время крестного хода вплоть до прибытия в монастырь последних участников хода, - добавили в пресс-службе.

Напомним, что «Царские дни» в Екатеринбурге пройдут до 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU