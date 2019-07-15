2019-07-15T10:03:36+03:00
Дом. Семья

Кошачья милота: подросший львенок из екатеринбургского зоопарка резвится со своей мамой на солнышке

В это время папа лев по кличке Эрни наблюдает за ними
Юлия СТАЛИНА
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Фото: www.instagram.com/ekazoo.ruФото: www.instagram.com/ekazoo.ru
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В Екатеринбургском зоопарке показали подросшего львенка. Малышка Мира до сих пор живет в одном вольере со своими родителями Эрни и Эммой. В напарники по игре маленькая львица выбрала маму. Мира отважно прыгает на большую кошку, дергает её за хвост и убегает. Забавные игры львов сняли на видео и поделились в Instagram.

- Наша малышка Мира немного подросла и во всю веселится. Главная подруга по играм - её мама, львица Эмма, - подписали ролик на странице.

Наблюдать за семьей львов могут все желающие, они находятся в открытом вольере. Пользователи интернета приняли видео с восторгом.

- Кошачья милота, - комментируют екатеринбуржцы в Instagram.

ekazoo.ruekazoo.ru
Малыш Мира играет с мамой-львицей в вольере Екатеринбургского зоопарка
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ИСТОЧНИК KP.RU

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