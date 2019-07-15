Кошачья милота: подросший львенок из екатеринбургского зоопарка резвится со своей мамой на солнышке
В Екатеринбургском зоопарке показали подросшего львенка. Малышка Мира до сих пор живет в одном вольере со своими родителями Эрни и Эммой. В напарники по игре маленькая львица выбрала маму. Мира отважно прыгает на большую кошку, дергает её за хвост и убегает. Забавные игры львов сняли на видео и поделились в Instagram.
- Наша малышка Мира немного подросла и во всю веселится. Главная подруга по играм - её мама, львица Эмма, - подписали ролик на странице.
Наблюдать за семьей львов могут все желающие, они находятся в открытом вольере. Пользователи интернета приняли видео с восторгом.
- Кошачья милота, - комментируют екатеринбуржцы в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU