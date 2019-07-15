2019-07-15T11:07:14+03:00
Общество

В «Царские дни» запустят бесплатные электрички из Екатеринбурга в Алапаевск

Они будут курсировать до 21 июля
Мария Трапезникова
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Поезда из столицы Урала в Алапаевск будут курсировать с остановками на станциях Нижняя Салда, Верхняя Салда, Нижний Тагил, Верх-Нейвинск, Невьянск и о. п. ВИЗ в обоих направленияхПоезда из столицы Урала в Алапаевск будут курсировать с остановками на станциях Нижняя Салда, Верхняя Салда, Нижний Тагил, Верх-Нейвинск, Невьянск и о. п. ВИЗ в обоих направленияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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17-18 июля в Алапаевске пройдут памятные мероприятия к 101-летию со дня смерти княгини Елисаветы Федоровны Романовой. До места паломники смогут добраться на бесплатных поездах.

Согласно опубликованному расписанию, 17 июля в 13:57 поезд № 6419 отправится из Екатеринбурга в Нижний Тагил (приедет в 17:14). В этот же день поезд № 6845/6846 отправится из Тагила в 17:29 и прибудет в Алапаевск в 20:12.

18 июля из Алапаевска паломников повезет поезд № 6847/6848 в 15:10, в 17:58 пассажиров доставят в Нижний Тагил. В 18:18 назначен поезд № 7414 «Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский», он прибудет в пункт назначения в 21:25.

- Поезда из столицы Урала в Алапаевск будут курсировать с остановками на станциях Нижняя Салда, Верхняя Салда, Нижний Тагил, Верх-Нейвинск, Невьянск и о. п. ВИЗ в обоих направлениях, - добавили в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Напомним, что бесплатный электропоезд до Алапаевска традиционно предоставляется в «Царские дни» всем желающим. Само мероприятие пройдет в Свердловской области до 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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