2019-07-15T09:16:59+03:00
Происшествия

Бухгалтер вывела из бюджета Свердловской области 17,3 миллиона рублей под предлогом компенсаций за оплату жилья

Суд приговорил ее почти к четырем годам лишения свободы
Мария Трапезникова
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На руках у мошенницы был полугодовалый младенец, из-за чего наказание отсрочили, пока ребенку не исполнится 14 летНа руках у мошенницы был полугодовалый младенец, из-за чего наказание отсрочили, пока ребенку не исполнится 14 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительницу Карпинска Наталью Хохлову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Она работала бухгалтером в МКУ «Управление коммунального хозяйства» и имела доступ к специализированной программе «Льготник», с помощью которой можно начислять компенсации за оплату жилья и коммунальные услуги.

– Хохловой доверяло руководство, поэтому она беспрепятственно вносила в реестры начисления компенсаций ложные сведения о получателях, а после ставила электронные цифровые подписи начальства, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Все деньги направлялись в банк, который переводил деньги Хозловой. Общая сумма перечисленных денег составила 17,3 миллиона рублей.

Против Хохловой возбудили уголовное дело. Карпинский городской суд приговорил ее к 3 годам 9 месяцам лишения свободы, однако из-за полугодовалого младенца на руках мошенницы, наказание отсрочили, пока ребенку не исполнится 14 лет. Имущество женщины арестовали, а ее обязали выплатить всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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