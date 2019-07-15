Три километра в час: Екатеринбург встал в пробку около «Калины» из-за ремонта моста

СЕГОДНЯ 08:33 2019-07-15T08:56:31+03:00

Автомобили почти не двигаются уже час

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Движение по улице Комсомольской в Екатеринбурге встало почти в километровую пробку. Ранее на этом участке начались ремонтные работы путепровода: в ночь на 15 июля закрыли часть дороги. Сервис Яндекс.Карты показывает, что скорость автомобилей достигает трех километров в час, а сами водители жалуются, что уже час почти не двигаются с места.

Ранее начались работы на Малышевском мосту: спустя две недели после перекрытия левой полосы, закрыли правуюФото: Екатерина САЛТЫКОВА

– Ремонтные работы на путепроводе «Комсмольский» продлятся до 30 августа, - ранее предупреждали в «ГУДСР». – Для движения в обе стороны останутся две полосы.

Фото: Яндекс.Карты

Ранее начались работы на Малышевском мосту: спустя две недели после перекрытия левой полосы, закрыли правую. Эти ограничения будут действовать вплоть до сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU