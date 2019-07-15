Уральский гонщик Сергей Карякин лидирует на «Шелковом пути»

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-15T08:13:19+03:00

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Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин продолжает участвовать в «Шелковом пути». По завершению восьмого этапа соревнований он занимает лидирующее место. Его ближайший соперник – американец Остин Джонс, который отстает от уральца на 13 минут.

Фото: Сергей Карякин, соцсеть "ВКонтакте"

– Сегодня был очень непростой день: 450 км лиазон, 320 км спецучасток и 30 км еще лиазон, - рассказал Карякин в Instagram. - Но самое главное, что спецучасток был убойный, классный, интересный – нам очень понравилось. Это уже не та часть Монголии, которая соприкасалась с Китаем. Менялась локация, были пески, дюны – кстати, неплохие дюны.

В начале гонки Карякину не везло: в первый день у него пропала мощность – до финиша его дотащил другой автомобиль, а во время ралли «Дакар» он также занял десятой место из-за проблем с машиной. Повезло ему только на третьем этапе «Шелкового пути».

ИСТОЧНИК KP.RU