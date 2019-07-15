Уральский гонщик Сергей Карякин лидирует на «Шелковом пути»
Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин продолжает участвовать в «Шелковом пути». По завершению восьмого этапа соревнований он занимает лидирующее место. Его ближайший соперник – американец Остин Джонс, который отстает от уральца на 13 минут.
Фото: Сергей Карякин, соцсеть "ВКонтакте"
– Сегодня был очень непростой день: 450 км лиазон, 320 км спецучасток и 30 км еще лиазон, - рассказал Карякин в Instagram. - Но самое главное, что спецучасток был убойный, классный, интересный – нам очень понравилось. Это уже не та часть Монголии, которая соприкасалась с Китаем. Менялась локация, были пески, дюны – кстати, неплохие дюны.
В начале гонки Карякину не везло: в первый день у него пропала мощность – до финиша его дотащил другой автомобиль, а во время ралли «Дакар» он также занял десятой место из-за проблем с машиной. Повезло ему только на третьем этапе «Шелкового пути».
ИСТОЧНИК KP.RU