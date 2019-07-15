Тепло, но не жарко: на этой неделе в Екатеринбурге снова будут дожди

СЕГОДНЯ 08:02 2019-07-15T08:02:25+03:00

В горах будут даже очень сильные осадки, возможны град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге эта неделя ожидается теплой, но не жаркой. Самым жарким днем станет понедельник, 15 июля. По словам главного синоптика Уралгидрометцентра Галины Шепоренко, температура поднимется до +30. Однако, вместе с тем, к вечеру столбики термометров опустятся до +24-26 и, возможно, пройдут грозы.

- Однако в большей части области пройдут осадки, - отмечает синоптик. – В горах будут даже очень сильные осадки, возможны град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Уже начиная со вторника жара в Екатеринбурге отступит. Днем температура поднимется до +22…24, ночью +18…20, возможны осадки в виде небольших дождей. Такая погода продержится на Урале всю неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU