«Сумма ущерба превысила 160 миллионов рублей»: риелтора из Екатеринбурга, которая обманула подруг, объявили в розыск
48-летняя жительница Екатеринбурга Ольга Хорошун разыскивается по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В мае 2019 года в полицию обратились порядка 15 людей, пострадавших от рук аферистки. По их словам, Хорошун занимала у них большую сумму денег под предлогом сделки с крупной недвижимостью, после чего пропадала вместе с деньгами и не выходила на связь.
- В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление ее местонахождения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбурга. – Общая сумма причиненного ущерба превысила 160 миллионов рублей.
Сотрудники полиции рассказали, что женщина вместе с семьей - мужем и сыном, покинула Екатеринбург. В настоящее время им неизвестно, где она находится. Однако ранее пострадавшие от рук мошенницы люди сообщали «КП-Екатеринбург», что Хорошун улетела в Израиль. Также жертвы оценивали общий ущерб в 300 миллионов рублей – от 30 человек.
- Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, а также лиц пострадавших от ее действий, просим обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 294-14-94 либо 02, - заключили в полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU