В Екатеринбурге почти закончили строительство нового входа в метро из ТРЦ «Гринвич»

СЕГОДНЯ 07:33 2019-07-15T07:34:31+03:00

Там уже установили эскалаторы и большую стеклянную люстру с лампами в форме свечей

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В столице Урала на станции метро «Геологическая» заканчивают работы по строительству нового выхода с платформы. Информацию об этом сообщил в сообществе «Наш разный Екатеринбург+» в Facebook общественник Владислав Постников.

- Теперь это будет единственная станция глубокого заложения за пределами Москвы и Питера с двумя наклонными ходами, - рассказал Постников.

Новый вход связывается с ТРЦ «Гринвич» напрямую. Теперь для того, чтобы попасть в торговый центр, не нужно будет выходить со стороны улицы Куйбышева и идти сквозь длинный подземный переход.

Про второй вход в ТРЦ «Гринвич» говорили еще весной Фото: Владислав Постников, Facebook

По информации Постникова, в холле «Гринвича» должны будут оборудовать все необходимое для функционирования метро. Со стороны метро уже установили эскалаторы и большую стеклянную люстру с лампами в форме свечей.

Про второй вход в ТРЦ «Гринвич» говорили еще весной. Председатель по строительству мэрии Екатеринбурга Николай Сметанин отметил, что работы должны будут окончательно завершиться к 18 августа, Дню города.

ИСТОЧНИК KP.RU