В Екатеринбурге закрыли на ремонт центральную улицу

СЕГОДНЯ 07:25 2019-07-15T07:25:52+03:00

Объехать ремонтные работы можно будет по улицам Московской, Радищева, Куйбышева и 8 Марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ее откроют только 21 июля

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С сегодняшнего дня в столице Урала перекроют движение транспорта по улице Сакко и Ванцетти в районе дома № 37 по улице Радищева.

Фото: официальный сайт Екатеринбурга

- Ограничения продлятся до 21 июля. Это связано с проведением работ по устройству инженерных сетей, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Объехать ремонтные работы можно будет по улицам Московской, Радищева, Куйбышева и 8 Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU