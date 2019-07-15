В Екатеринбурге закрыли на ремонт центральную улицу
Ее откроют только 21 июля
Объехать ремонтные работы можно будет по улицам Московской, Радищева, Куйбышева и 8 МартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С сегодняшнего дня в столице Урала перекроют движение транспорта по улице Сакко и Ванцетти в районе дома № 37 по улице Радищева.
Фото: официальный сайт Екатеринбурга
- Ограничения продлятся до 21 июля. Это связано с проведением работ по устройству инженерных сетей, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Объехать ремонтные работы можно будет по улицам Московской, Радищева, Куйбышева и 8 Марта.
ИСТОЧНИК KP.RU