В Екатеринбурге сняли фильм про уральских триатлонистов

СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-15T07:16:06+03:00

Фильм посвящен пятикратному триатлону «Ермак», который уже второй год проходит на маршруте из Серова в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фильм длится 18 минут – он рассказывает об этом виде спорта, аналог которого есть только на Гавайях

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Данила Куликов – продюсер и режиссер из Екатеринбурга. Он выпустил фильм про пятикратный триатлон «Ермак», который уже второй год проходит на маршруте из Серова в Екатеринбург.

- Особенность этого триатлона в том, что в течение пяти дней спортсмены набирают в дистанциях 19 километров плавания в открытой холодной воде, 900 километров велосипедной гонки и 211 километров бега, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фильм длится 18 минут – он рассказывает об этом виде спорта, аналог которого есть только на Гавайях, а также показывает красоту уральской природы.

- Цель фильма – популяризация спорта и активного образа жизни, а также Урала как места притяжения спортсменов и туристов, - добавляют в администрации. – Фильм выпущен с английскими субтитрами.

Одним из участников фильмы стал 46-кратный чемпион России по плаванию и легкой атлетике, рекордсмен рекордов Гиннеса, рекордсмен мира по бегу, двухкратный чемпион мира по карате Сергей Бурлаков. В возрасте 19 лет мужчина лишился четырех конечностей, а в этом году в США стал обладателем «спортивного оскара» и стал членом Общественной палаты РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU