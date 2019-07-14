В Екатеринбурге менеджера по продажам уволили из-за беременности

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-14T16:57:30+03:00

В итоге суд встал на сторону женщины и обязал ответчика выплатить ей в общей сложности 58 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге беременную женщину уволили из салона связи, где она работала менеджером по продажам. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Молодая мама подала на бывшего работодателя в суд и выиграла дело, а также получила компенсацию и смогла вернуться на прежнюю должность.

- Прокуратура обратила внимание суда на то, что факт трудовых отношений установлен, работодатель не привел ссылок на ненадлежащее отношение истца к исполнению трудовых обязанностей или низкое качество ее работы, не представил доказательств того, что допущенные ее нарушения характеризуют ее отношение к работе в целом. Более того, работодатель при решении вопроса об увольнении не учел, что работник беременна, - отметили в ведомстве.

В итоге суд встал на сторону женщины и обязал ответчика выплатить ей в общей сложности 58 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU