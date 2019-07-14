2019-07-14T15:08:46+03:00
Общество

В Свердловской области прожиточный минимум пенсионеров поднимут на 327 рублей

В ближайшее время документ поступит на рассмотрение в Заксобрание региона
Олег Галимов
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Прожиточный минимум пенсионера устанавливается для определения размера социальной доплаты к пенсииПрожиточный минимум пенсионера устанавливается для определения размера социальной доплаты к пенсииФото: Влад КОМЯКОВ
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В Свердловской области прожиточный минимум для пенсионеров планирует поднять на 327 рублей. Согласно проекту областного закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 год», сумма выплат составит 9 173 рубля в месяц.

В ближайшее время документ поступит на рассмотрение в Заксобрание региона. На сегодняшний день прожиточный минимум пенсионера на Среднем Урале составляет 8 846 рублей в месяц.

Отметим, что прожиточный минимум пенсионера устанавливается для определения размера социальной доплаты к пенсии по Федеральному закону «О государственной социальной помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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