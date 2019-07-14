Как автомобилистам спастись от жары на Урале: инструкция от ГИБДД

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-14T14:41:19+03:00

Публикуем несколько простых советов, которые могут помочь вам в дороге

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По прогнозу синоптиков, ближайшие дни на Урале будут весьма жаркими, температура воздуха днем будет достигать +30…+35 градусов. В связи с этим свердловское управление ГИБДД решило напомнить правила предосторожности для автомобилистов.

1) Следует позаботиться о достаточном запасе прохладной воды, необходимых лекарствах, а также средствах связи.

2) Парковаться лучше в тени, а перед началом движения необходимо проветривать салон авто.

3) В пути чаще делать остановки и умываться прохладной водой.

4) При резком ухудшении самочувствия немедленно сбавить скорость и остановить автомобиль, привлечь внимание других автолюбителей или обратиться за помощью по номеру Единой службы спасения «112».

5) Ни в коем случае не оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных.

Также не стоит забывать, что жаркая погода расслабляет и притупляет внимание, повышается риск уснуть за рулём. Сон, как правило, наступает внезапно. Водитель может слегка закрыть глаза, и в этот момент совершить выезд на встречную полосу.

- Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, не допускать резких маневров в пути, а также пристегивать ремни безопасности, напомнив об этом и пассажирам. Детей следует перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу юных пассажиров, - добавили в ГИБДД.

Отметим, что по сводкам МЧС, 15 июня в Свердловскую область придут дожди с грозами и градом.

ИСТОЧНИК KP.RU