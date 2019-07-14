В СИЗО-1 Екатеринбурга прошел футбольный турнир

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-14T10:30:52+03:00

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В СИЗО-1 Екатеринбурга прошел турнир по футболу среди осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе свердловского ГУФСИН, в турнире участвовали 2 команды, отряда № 1, отряда № 2.

-Все осужденные играли с большим желанием и умением, ведь среди них имеются ребята, которые перед тем как попасть отбывать наказание в наше учреждение занимались футболом, профессионально и полупрофессионально, - рассказали в ГУФСИН. - Хотелось бы отметить, что не только спортсмены принимают участие в подобного рода турнирах и спартакиадах. Все желающие принять участие получают данную возможность и приобщаются к спорту, как одним из способов исправления.

После проведения матча победу одержала команда отряда № 1 со счетом 8:3.

ИСТОЧНИК KP.RU