Фанаты «Урала» избили болельщиков «Уфы» перед матчем в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-14T09:03:37+03:00

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, «шмели» одержали победу благодаря дублю Эрика Бикфалви и голу Юрия Бавина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге фанаты ФК «Урал» напали на болельщиков «Уфы» перед матчем в Екатеринбурге. Пострадавшие оказали сопротивление и вызвали наряд полиции.

- Составлен один административный протокол в отношении нашего болельщика. А гости после матча уехали, - сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, «шмели» одержали победу благодаря дублю Эрика Бикфалви и голу Юрия Бавина.

ИСТОЧНИК KP.RU