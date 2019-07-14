Фанаты «Урала» избили болельщиков «Уфы» перед матчем в Екатеринбурге
Игра закончилась победой хозяев поля
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, «шмели» одержали победу благодаря дублю Эрика Бикфалви и голу Юрия Бавина.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге фанаты ФК «Урал» напали на болельщиков «Уфы» перед матчем в Екатеринбурге. Пострадавшие оказали сопротивление и вызвали наряд полиции.
- Составлен один административный протокол в отношении нашего болельщика. А гости после матча уехали, - сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, «шмели» одержали победу благодаря дублю Эрика Бикфалви и голу Юрия Бавина.
ИСТОЧНИК KP.RU