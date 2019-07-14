2019-07-14T08:43:56+03:00
Происшествия

В Каменске-Уральском пропал мужчина с татуировкой «Не учи меня жить»

Павлу Титову 32 года
Олег Галимов
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Фото: предоставлено полицией Каменска-УральскогоФото: предоставлено полицией Каменска-Уральского
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В Каменске-Уральском полиция ищет 32-летнего Павла Титова. Мужчина не выходить на связь с родственниками.

- Приметы: 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, на левом предплечье имеется татуировка «Не учи меня жить». Был одет в черные джинсы, черную куртку с синими вставками, черную вязаную шапку и черные берцы, - сообщили в городской полиции.

Напомним, что в Екатеринбурге также разыскивается 15-летнюю Светлану Сунгурову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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