Вечер нокаутов: в Екатеринбурге прошел юбилейный турнир RCC

СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-14T08:21:28+03:00

Во втором поединке вечера член Сборной России по боксу Мухаммад Шехов встретился с узбекским боксером Достонбеком Улжабоевым. Бой закончился уже на второй минуте - Шехов отправил соперника в тяжелый нокдаун. Фото: RCC Boxing Promotions

Три поединка закончились нокаутами, один бой боксеры свели к ничьей, а еще шесть дошли до решения судей.

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В Екатеринбурге состоялся тридцатый юбилейный турнир по профессиональному боксу RCC Boxing Promotions. На арене Академии единоборств РМК прошли десять поединков с участием боксеров из девяти стран.

Три поединка закончились нокаутами, один бой боксеры свели к ничьей, а еще шесть дошли до решения судей. Интересно, что один из участников турнира - боксер из Абхазии - получил в подарок автомобиль от руководства своей страны.

В главном поединке вечера уральский боксер Мухаммад Якубов встретился с чемпионом крупнейшего острова Филиппин Лосана Джоном Гемино, за спиной которого было 32 поединка. Бой начался в очень спокойной манере - Якубов действует очень хладнокровно и пробует различные варианты атак, проверяя реакцию соперника. После первого перерыва Якубов взвинтил темп, зажал соперника у канатов и на отходе поймал его ударом в печень. Этот удар стал последним в поединке - филиппинцу понадобилось две минуты, чтобы прийти в себя. Для Якубова эта победа стала 14-й в карьере.

В со-главном поединке вечера другой уральский боксер, чемпион мира среди молодежи по версии WBO Михаил Алексеев встретился с Ролданом Алдеа с Филиппин. Для уральца бой стал возвращением на ринг - с апреля 2018 года он не боксировал, поэтому первую половину поединка он был закрепощен и смог раскрыться только к пятому раунду. К 10-му он почувствовал, что может свести бой к ничьей или выиграть нокаутом и пошел вперед, не стесняясь вступать в размены. Но к сожалению для зрителей, именно Алексеев в одном из таких разменов словил прямой удар в голову и упал в глубокий нокаут.

Еще один уральский боксер Марк Урванов единогласным решением судей забрал победу у филиппинца Марко Демесильо. Весь бой прошел за преимуществом российского боксера, но к седьмому раунду Марк устал и сбавил темп боя. В итоге филиппинский боксер хорошо попадает правым боковым в голову Урванова, и тот падает в нокдаун. Тем не менее, этого не хватило для победы, и судьи отдали решение в пользу Урванова.

Еще один международный поединок прошел между россиянином Русланом Камиловым и южноафриканцем Рофхива Маему. Как и Урванов, Камилов доминировал на протяжении всего поединка и к концу поединка немного расслабился, чем сразу же воспользовался соперник - в финальном раунде Маему попал Камилову боквым в голову и отправил его в нокдаун. Как и в предыдущем поединке, победа в одном раунде не гарантия победы в бою - Камилов забирает победу единогласными решением судей.

Асрор Вохидов из Таджикистана одержал победу техническим нокаутом над российским боксером Мурадом Рабадановым. С первых секунд поединка стало понятно, что победа Вохидова всего лишь вопрос времени - он сразу же пошел вперед с жесткими атаками. Рабаданов не стал отсиживаться в обороне и вступил в рубку, что в итоге сыграло решающую роль в поединке. Российский боксер не смог выдержать высокий темп и во втором раунде дважды побывал в нокдауне, после чего угол спортсмена отказался от продолжения поединка.

Российско-турецкое противостояние между Эржаном Тургумбековым и Жавохирбеком Каримовым закончилось ничьей. Поединок прошел на равных - двое судей из трех дали ничью, а третий отдал преимущество уральцу Эржану Тургумбекову.

Интересно, что один из поединков вечера закончился вручением автомобиля. Боксер из Абхазии Игорь Адлейба одержал победу над камерунцем Герин Сох Фонку, после чего на ринг вышел представитель министерства спорта Абхазии и от лица руководства страны поблагодарил спортсмена за вклад в развитие спорта и вручил боксеру ключи от автомобиля.

Фото: RCC Boxing Promotions

Во втором поединке вечера член Сборной России по боксу Мухаммад Шехов встретился с узбекским боксером Достонбеком Улжабоевым. Бой закончился уже на второй минуте - Шехов отправил соперника в тяжелый нокдаун, Улжабоев поднялся и был готов продолжить поединок, но судья оценил состояние спортсмена и остановил бой. На протест боксера из Узбекистана он отметил, что здоровье важнее победы.

ИСТОЧНИК KP.RU