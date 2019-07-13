2019-07-13T20:06:13+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле машина застряла в перекопанной траншее посреди дороги

Водитель ехал ночью и не видел, что на проезжей части ведется ремонт
Дарья РЯБОВА
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Машину вытащили буксиром Фото: Инцидент|Нижний ТагилМашину вытащили буксиром Фото: Инцидент|Нижний ТагилФото: Соцсети
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В пятницу в Нижнем Тагиле на улице Нижняя Черепанова машина въехала передними колесами в перекопанный участок дороги и выбралась оттуда только с помощью буксира. Как утверждает сам водитель, на трассе не были выставлены ограждения или знаки, запрещающие проезд. Он просто ехал вперед и застрял в грязи. Очевидцы же говорят, что знаки были, просто их кто-то отодвинул к обочине, поэтому в ночное время суток легко было их не заметить.

- Там раскопана траншея, трубы лежат, - уточняет местная жительница Вера Павлова. - Их сначала отремонтировали, закопали, а потом опять все раскопали. У нас же не могут сразу все нормально сделать, все через одно место. А потом вот на тебе, пожалуйста, приехали! Сегодня, конечно, все огородили, как положено. А вчера не могли лямочки свои натянуть и ограждение поставить.

Также жители города заметили, что это не вина одних рабочих и посоветовали автомобилистам быть внимательнее и не гонять на большой скорости. «Там вся гора перекопана, все знают и все видят, что ремонт идет, а автомобилист сам заехал в раскопанную траншею», - заключила Ирина Колодезная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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