В Академическом районе загорелось строящаяся пятиэтажка
Вечером субботы в Екатеринбурге на улице Сахарова на стройке вспыхнуло пятиэтажное здание. Дым от огня поднялся высоко вверх и был виден за кварталы от разгоревшегося пожара. На место тут же вызвали сотрудников МЧС, которые быстро устранили возгорание.
Дым поднялся высоко и пугал местных жителейФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург
- Загорелся пятиэтажный строящийся дом, - уточняют в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Вспыхнула гидроизоляция на первом и втором этажах. Пожарные эвакуировали 50 рабочих и справились с огнем за пять минут. Пострадавших нет. На месте работали три единицы техники.
Во время пожара в соцсети сразу же начали скидывать фотографии поднявшихся в небо клубов дыма. Жителей Академического района обеспокоило, из-за чего произошло возгорание. Тем временем причины пока выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU