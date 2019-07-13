В Академическом районе загорелось строящаяся пятиэтажка

СЕГОДНЯ 17:27 2019-07-13T17:28:36+03:00

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Вечером субботы в Екатеринбурге на улице Сахарова на стройке вспыхнуло пятиэтажное здание. Дым от огня поднялся высоко вверх и был виден за кварталы от разгоревшегося пожара. На место тут же вызвали сотрудников МЧС, которые быстро устранили возгорание.

Дым поднялся высоко и пугал местных жителейФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

- Загорелся пятиэтажный строящийся дом, - уточняют в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Вспыхнула гидроизоляция на первом и втором этажах. Пожарные эвакуировали 50 рабочих и справились с огнем за пять минут. Пострадавших нет. На месте работали три единицы техники.

Во время пожара в соцсети сразу же начали скидывать фотографии поднявшихся в небо клубов дыма. Жителей Академического района обеспокоило, из-за чего произошло возгорание. Тем временем причины пока выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU