Мэр Нижнего Тагила посадил сотрудников дорожных служб в коляски, чтобы те проехали по улицам

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-13T13:57:18+03:00

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В Нижнем Тагиле мэр Владислав Пинаев проверил доступность среды вместе с инвалидами-колясочниками и руководителями дорожных служб. Они проехали разные участки города, посетив ключевые госучреждения: преодолели расстояние от торгового центра до Пенсионного фонда, затем отправились к зданию нижнетагильского филиала главного бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области и у дому № 59/1 на Дружинина, где проживает инвалид-колясочник Александр Финансов.

Несмотря на то, что в доме установлен пандус, ему всё равно сложно выбираться в город. Мешают, к примеру, высокие бордюры. Чтобы убедиться в этом, в коляску сели и сами дорожники. Без посторонней помощи проехать участок они тоже не смогли. Как говорит, Игорь Васильев, директор МУП «Тагилдорстрой», большое расстояние в пять сантиметров от бордюра до пешеходного перехода обусловлено тем, что когда выполнялись ремонтные работы, правила благоустройства были другими.

- Новые правила, вступившие в силу в 2018 году, учитывают требования доступности среды, - уточняет Игорь Васильев. - К примеру, ширина зазора должна составлять не более 1,5 см, бордюры перед пешеходными переходами устанавливаются вровень с асфальтовым покрытием.

После тест-драйва тагильских дорог глава города пообещал устранить все ошибки и в этом же году отремонтировать более двадцати участков с учетом всех требований безбарьерной среды.

ИСТОЧНИК KP.RU