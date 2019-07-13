В Екатеринбурге подросток угнал машину и угодил в полицию

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-13T12:45:59+03:00

Подросток с друзьями катался на машине всю ночь, а потом бросил на другом конце города Фото: Тимур ХАНОВ

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В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подростка, который угнал ВАЗ-2107 и подозревается в серии подобных хищений. Угнанную машину обнаружили в пятницу на Волчанском переулке возле дома 2а, а угнали отечественное авто еще вечером предыдущего дня с парковки на улице 8 Марта.

- Сообщение о пропаже автомобиля поступило в полицию утром, а вечером сыщики уже нашли его, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области. - Автомобиль похитили, взломав замок зажигания.

Полицейским удалось задержать одного из подозреваемых, который мог похитить машину со своими приятелями. Подростки катались на ВАЗе всю ночь, пока не истратили весь бензин, а после вытащили из нее аккумулятор, попрыгали на ней и разбили. Молодого человека также подозревают в угоне и других машин, правда, в тех случаях автомобили поджигали, чтобы замести следы. Причастность подозреваемого к этим преступлениям предстоит проверить сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU