2019-07-13T12:45:59+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге подросток угнал машину и угодил в полицию

Парень решил покататься, а после бросил автомобиль, вытащив из него аккумулятор
Дарья РЯБОВА
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Подросток с друзьями катался на машине всю ночь, а потом бросил на другом конце городаПодросток с друзьями катался на машине всю ночь, а потом бросил на другом конце городаФото: Тимур ХАНОВ
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В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подростка, который угнал ВАЗ-2107 и подозревается в серии подобных хищений. Угнанную машину обнаружили в пятницу на Волчанском переулке возле дома 2а, а угнали отечественное авто еще вечером предыдущего дня с парковки на улице 8 Марта.

- Сообщение о пропаже автомобиля поступило в полицию утром, а вечером сыщики уже нашли его, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области. - Автомобиль похитили, взломав замок зажигания.

Полицейским удалось задержать одного из подозреваемых, который мог похитить машину со своими приятелями. Подростки катались на ВАЗе всю ночь, пока не истратили весь бензин, а после вытащили из нее аккумулятор, попрыгали на ней и разбили. Молодого человека также подозревают в угоне и других машин, правда, в тех случаях автомобили поджигали, чтобы замести следы. Причастность подозреваемого к этим преступлениям предстоит проверить сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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