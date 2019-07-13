2019-07-13T11:58:28+03:00
Авто

На трассах в Свердловской области из-за жары запретили ездить большегрузам

При температуре выше + 32 °С они могут повредить дорожное покрытие
Дарья РЯБОВА
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Тяжеловесные машины смогут проезжать пр трассе ночьюТяжеловесные машины смогут проезжать пр трассе ночьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу в Свердловской области по прогнозам синоптиков столбики термометров могут подняться до + 36 °С. Оттого на дорогах региона ввели временные ограничения для владельцев тежеловесного транспорта, так как фуры в жару способны нарушить дорожное покрытие.

- В летний период при температуре воздуха свыше + 32 °С вводятся временные ограничения движения для тяжеловесных транспортных средств, - уточняет Уралуправтодор. - Большегрузы смогут передвигаться в ночное время – с 22:00 до 10:00. Эта мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия.

Правда, ограничения касаются не всех. Так, например, ездить днем сможет транспорт, который осуществляет пассажирские и международные перевозки, транспортирует продукты, животных, лекарства, почту, топливо и материалы для ремонтных работ и устранения ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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