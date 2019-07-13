2019-07-13T11:16:15+03:00
Общество

В Екатеринбурге проходит ретро-ралли «Кубок Урала»

Старт был дан в Верхней Пышме, а финишируют участники на Площади 1905 года
Дарья РЯБОВА
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Машины самых разных цветов, размеров и марок проедут по уральской столице Фото: пресс-служба УГМКМашины самых разных цветов, размеров и марок проедут по уральской столице Фото: пресс-служба УГМК
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В уральской столице началось зрелищное соревнование среди шести десятков самых разных ретро-автомобилей. За рули своих старинный, отреставрированных и тюнингованных машин уселись утром субботы уселись участники не только из Свердловской области, но и других уголков страны.

Стартовало мероприятие в Верхней Пышме возле Музея автомобильной техники УГМК. Там в 9:30 прошла выставка автомобилей, а также проверка их на техническую исправность и готовность к гонке. А в 11:30 машины выехали на дистанцию. Им предстоит проехать более пяти часов по 36-градусной жаре. Пожелать гонщикам счастливого пути пришел мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

В ретро-ралли участвует немало красивых девушек Фото: пресс-служба УГМ

В ретро-ралли участвует немало красивых девушек Фото: пресс-служба УГМ

- Урал впервые принимает главное ретро-ралли страны – этап Кубка Российской автомобильной федерации, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области. - Это зрелищное соревнование, получившие название «Кубок Урала», станет знаковым событием для российского ретродвижения и настоящим праздником для жителей Екатеринбурга и близлежащих городов.

Автомобили будут проезжать по открытым трассам и финишируют в Екатеринбурге на Площади 1905 года в 17:30, поэтому полюбоваться красотой старинных автомобилей смогут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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