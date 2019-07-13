В Екатеринбурге в аварии, где столкнулись три машины, пострадала 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-13T10:34:22+03:00

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В пятницу вечером в Екатеринбурге на улице Репина возле 6-го дома произошла авария, в которой пострадали три машины. Сначала Toyota Camry врезалась в идущий впереди автомобиль Lada Priora, а затем отечественная машина впечаталась в Renault Duster. От сильного столкновения 17-летняя пассажирка Лады сильно ударилась головой.

- Девушка находилась на переднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнём безопасности, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - После столкновения она ударилась головой о спинку подголовника. Подростка доставили в ДГКБ № 9, где медики диагностировали у нее ушибы головы. После осмотра пострадавшую отпустили домой.

За рулем Toyota Camry, который въехал в Ладу, сидел 38-летний водитель со стажем 14 лет. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, опрашивают очевидцев и участников ДТП. По окончании дознания они примут мотивированное решение.

отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU