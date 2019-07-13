Под Первоуральском в аварии заживо сгорели два человека

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-13T08:43:51+03:00

Машина вспыхнула после столкновения с деревом Фото: УГИБДД по Свердловской области

Машина улетела с трассы в кювет и, врезавшись в дерево, вспыхнула

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В пятницу около 23:00 на выезде из горнолыжного комплекса «Гора Пильная» в сторону Первоуральска произошла страшная авария, в которой скончались пассажир и водитель Hyundai Santa Fe. Автомобиль выехал с дороги в кювет, врезался в дерево и загорелся. Двое людей, сидевших в иномарке, сгорели заживо. Их личности сейчас устанавливаются.

Удар был настолько сильным, что машина ужасно помялась Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Водитель машины Hyundai Santa Fe, двигаясь со стороны поселка Пильная не справился с управлением и съехал с проезжей части, - рассказывают Управлении ГИБДД по Свердловской области. - На месте происшествия сотрудники полиции проводят необходимые процессуальные действия и устанавливают очевидцев ДТП.

На месте аварии были очевидцы, которых сейчас опрашивают Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как говорят местные жители, которые хорошо знают дорогу, где произошла ужасная авария, на трассе под мостом находится опасный поворот и стоит ограничение скорости 40 километров в час.

- Почти каждый день езжу по этой дороге, выезд от седьмой проходной довольно слепой, - уверяет Дмитрий Федоров. - Либо водитель уворачивался от того, кто выехал со второстепенки, либо просто вваливал и улетел, хотя тогда интересует адекватность состояния водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU