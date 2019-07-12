В Екатеринбурге стартовали «Царские дни-2019»

СЕГОДНЯ 19:01 2019-07-12T19:02:03+03:00

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В Екатеринбурге 12 июля начали отмечать традиционные Царские дни, в которые до 18 числа пройдет ряд памятных мероприятий в честь трагической страницы российской истории – 101-й годовщины расстрела семьи последнего российского императора Николая II.

В пятницу во Дворце игровых видов спорта открылась Православная выставка-ярмарка, на которой утром был совершен молебен с участием горожан, паломников и официальных лиц.

В экспозиции выставки представлены редкие иконы, сувенирная продукция, литература, а также продукты питания с монастырских подворий.

- Царские дни – это дань уважения, покаяния тем историческим несправедливостям, которые произошли в нашей истории, - отметил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Завершатся мероприятия традиционным Крестным ходомФото: Алексей БУЛАТОВ

В этот же день православные общественники провели дискуссию, на которой обсудили изменение облика Екатеринбурга после появления нового храма святой Екатерины.

- Самая большая проблема – неосведомленность, неумение услышать другую сторону в дискуссии, споре. Когда с ними разговариваешь, говоришь, что есть эти люди, которым нужен этот храм, они говорят: нет, их очень мало, посмотрите, вот мы пришли, нас много. Поэтому услышать друг друга – это главная задача, мне кажется, которая перед нами стоит, - подчеркнула свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Отметим, что завершатся мероприятия традиционным Крестным ходом, который в ночь на 17 июля стартует от Храма-на-Крови и завершится в монастыре Ганина яма в 21 километре от Екатеринбурга.

Подробную программу мероприятий «Царские дни-2019» можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU