«Нервный и бородатый»: на Урале грабитель отобрал у почтальона почти 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-12T18:06:38+03:00

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В Свердловской области 11 июля в 10:29 произошло дерзкое нападение на почтальона, который разносил пенсии в Красноуральске. Злодей атаковал сотрудника почты у жилого дома по улице Устинова и ретировался. В сумке у сотрудника почты было больше 591 тысячи рублей.

- Служебная машина доставила трех почтальонов. Каждый из них отправился по своему маршруту. Два работника положенную миссию выполнили в полном объеме, а третьего - поджидала засада. Неустановленный пока злоумышленник неожиданно подбежал, вырвал у женщины 1972 года рождения котомку с купюрами и быстро ретировался через дворы, там его поджидал легковой автомобиль, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного полицейского Главка.

Полиция сразу же после ЧП возбудила уголовное дело, известно, что без выплат пенсионеры не останутся – положенные по закону суммы им передадут в ближайшие дни. Уже составлен фоторобот подозреваемого.

- Отрабатываются лица из числа ранее судимых и склонных к такого рода преступлениям», - прокомментировал глава пресс-службы свердловской полиции полковник Валерий Горелых.

На вид злодею 25-30 лет, глаза узкие, карие, рост 176-180 сантиметров, одет в черную спортивную одежду с капюшоном. Один из свидетелей заметил щетину на лице нападавшего, другой заявил, что это была борода. Оба свидетеля подчеркнули его психофизиологическое состояние: нервный, быстрый, резкий.

Возможных очевидцев происшествия, а также всех, кто может что-то знать о дерзком спланированном нападении, просят позвонить по телефонам: 8(34343) 2-22-84 или 8(343) 358-71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU