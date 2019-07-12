Тагильские металлурги стали лауреатами премии имени изобретателей Черепановых

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-12T17:53:18+03:00

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Сотрудники ЕВРАЗ НТМК удостоены премии и медалей имени Черепановых, которые присуждаются лучшим инженерам Свердловской области.

Среди 16 награжденных за вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии на предприятиях региона – три сотрудника ЕВРАЗ НТМК: руководитель проектов модернизации доменных печей Павел Колпаков, начальник доменного цеха Константин Миронов, начальник бюро изобретательской и патентной работы Владимир Бальян. Награждение на выставке «Иннопром» проводил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Алексей Орлов награждает Константина Миронова. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Инженер-строитель Павел Колпаков руководил проектом строительства новой доменной печи № 7, которая была построена в рекордные сроки. При строительстве домны были реализованы принципиально новые технические решения, направленные на увеличение производительности, снижение расходов сырья и уменьшение выбросов в атмосферу, на эти передовые технические решения оформлены три заявки на изобретение для получения патентов. Павел Колпаков выступает соавтором проектов. Сейчас Павел Николаевич является менеджером проекта технического перевооружения доменной печи № 6.

Начальник доменного цеха Константин Миронов на комбинате прошел все ступени от горнового до начальника доменного цеха. Он автор трех изобретений и 10 научных статей. Под его руководством реализуется программа по рециклингу отходов, подобраны технологические режимы новой доменной печи №7, которые вывели ее на лучшие технико-экономические показатели.

Павел Колпаков, Владимир Бальян и Константин Миронов. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Владимир Бальян много лет руководит бюро изобретательской и патентной работы, отвечает за организацию рационализаторской деятельности на ЕВРАЗ НТМК. Благодаря его деятельности упрощена система подачи заявок на рацпредложения, проводятся тренинги и обучения, введены фиксированные вознаграждения.

Премия имени изобретателей первого русского паровоза была учреждена в Свердловской области в 1997 году. Присуждает её конкурсная комиссия, в которую входят представители Уральского отделения Российской академии наук, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и других учреждений и организаций. Лауреатами премии за все время стали 37 сотрудников ЕВРАЗ НТМК, в том числе управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев (2006 год).

ИСТОЧНИК KP.RU