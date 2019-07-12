2019-07-12T17:00:56+03:00
Общество

Гендальф в порядке: котика, пострадавшего при пожаре на Вайнера, выписали из лечебницы

Животное надышалось угарным газом
Юлия СТАЛИНА
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Животное оказалось в дымовой ловушке.Животное оказалось в дымовой ловушке.Фото: Олег Галимов
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Котик по кличке Гендальф теперь вне опасности. Вчера, 11 июля, его выписали из лечебницы, куда он попал сразу после пожара. Животное оказалось в дымовой ловушке, когда горела многоэтажка на улице Вайнера. Его хозяева успели выбежать на улицу, но кота прихватить забыли. Пожарные вынесли Гендальфа, сделали ему искусственное дыхание, но котик надышался угарным газом.

- Горячий дым приводят к ожогу верхних дыхательных путей. Это вызывает отек, а токсичные вещества, выделяемые при горении, представляющие для жизни не меньшую опасность, чем угарный газ, - рассказывают в ветеринарной клинике.

Всю неделю котик находился в приюте для травмированных животных «Клякса». Так как их хозяева лишились в пожаре всего имущества и документов. Поэтому приют полностью оплатил лечение животного.

Напомним, на улице Вайнера в жилом доме загорелись несколько этажей. Огонь по балконам поднялся на три этажа. Среди людей никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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