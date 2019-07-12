2019-07-12T16:53:20+03:00
Происшествия

«Поджигателя веранд» детских садов поймали на сообщении о лжеминировании

Его отправили на принудительное лечение
Данил СВЕЧКОВ
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О минировании молодой человек сообщил с помощью записки.О минировании молодой человек сообщил с помощью записки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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22-летний екатеринбуржец Вячеслав С., три года назад поджигавший веранды в детских садах, вновь попал в поле зрения силовиков. По данным регионального управления ФСБ, с помощью записки он сообщил о «бомбе», якобы заложенной на крыше дома на улице Шефской. Была объявлена эвакуация, но бомбы на месте обнаружено не было. В итоге молодого человека отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

В 2016 году, когда полиция поймала его на поджоге веранд, Вячеслав говорил, что совершал преступления, когда был пьян.

- Когда трезвым был понимал, что за это мне грозит уголовная ответственность, - рассказывал полиции Вячеслав. - Я вечером выпивал когда бывало, у меня сразу приходило в голову, что идти вот... Не знаю почему детские сады выбирал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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