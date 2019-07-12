Риелтор из Екатеринбурга, сбежавшая в Израиль с 300 миллионами, украла пенсию отца

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-12T16:54:11+03:00

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Риелтор из Екатеринбурга Ольга Хорошун скрылась в Израиле не только с деньгами близких подруг, но и с пенсией родного отца. Как выяснилось, за два дня до побега в Израиль женщина приехала к отцу в Новоуральск и забрала у него большую часть денег.

22 мая семья Хорошун улетела в Тель-Авив по туристической путевке. Фото: предоставлено пострадавшими

- Она сказала, что ей нужны средства для бизнеса. С 22 мая связь с семьей потеряна, неизвестно живы они вообще или нет. За сутки до исчезновения мы созванивались, планировалось, что я приеду к ним в Екатеринбург в гости. Мне очень жаль, что моя дочь так поступила, - рассказал «КП» Валерий Юрлов.

Отметим, что в числе пострадавших от действий Хорошун числятся около 35 человек, а сумма ущерба оценивается в 300 миллионов рублей. Все жертвы риелтора написали заявления в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU