2019-07-12T16:45:13+03:00
Спорт

Отсчет пошел: марафон «Европа-Азия» в Екатеринбург стартует с новой точки

Спортивное мероприятие проведут 11 августа
Лев ИСТОМИН
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В забеге участвуют десятки тысяч горожанВ забеге участвуют десятки тысяч горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ровно через месяц, 11 августа, стартует самый масштабный городской марафон – «Европа-Азия».

В 2019 году международный легкоатлетический марафон впервые начнется от стадиона «Екатеринбург-Арена», а финишировать участники забега будут в самом центре спортивного объекта.

Маршрут дистанций проходит по центру Екатеринбурга и по границе Европы и Азии. Участникам предложат дистанции в 3, 10, 21 и 42 километра. Каждые пять километров участники смогут перекусить и выпить воды. Детям с родителями предложат отдельную 400-метровую трассу.

Участникам предложили четыре дистанции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участникам предложили четыре дистанцииФото: Алексей БУЛАТОВ

На старте участникам выдадут пакет с фирменной футболкой, а по окончании пробежки – медаль. Организаторы в этом году подготовили для горожан специальную праздничную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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