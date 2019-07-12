«Ему сломали руку и выстрелили в лицо»: ЕСПЧ обязал правительство РФ выплатить уральцу компенсацию свыше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-12T15:27:56+03:00

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Правительство РФ заплатит 1 064 370 рублей жителю Первоуральска Александру Васильеву по решению Европейского суда по правам человека. Информация об этом сообщили в Фонде «Общественный вердикт» в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

– Пять лет назад Васильева избили оперативники местного «наркоконтроля», когда он отказался участвовать в «контрольной закупке» наркотиков. За это ему сломали руку и выстрелили в лицо из травматического пистолета. После этого Васильев обратился в Следственный комитет. СК впоследствии вынес пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказывают в Фонде.

В опубликованном на портале ЕСПЧ документе указано, что при задержании сотрудники полиции применяли против Васильева физическую силу и использовали наручники. По мнению заявителей, которые подавали жалобу, это мера была чрезмерный – мужчина не сопротивлялся аресту. Также после он предоставил справки, которые свидетельствовали о наличии телесных повреждений различного характера и степени тяжести.

В документе, предоставленном на сайте ЕСПЧ, указывается, что по условиям мирного соглашения заявитель отказывается от любых дальнейших претензий к России, при условии выплаты компенсации. Суд также обязал выплатить указанную сумму в течение трех месяцев.

- В случае неуплаты этих сумм в течение этого периода правительство обязуется выплачивать простые проценты по ним, начиная с истечения этого периода до урегулирования, по ставке, равной предельной кредитной ставке Европейского центрального банка в течение периода дефолта плюс три процентных пункта, - отмечается в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU