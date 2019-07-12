Уральские дороги на выходные закроют для тяжеловесов

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-12T15:14:31+03:00

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Водителей грузовых автомобилей, совершающих поездки по трассам Свердловской области, предупредили об аномальной жаре в выходные дни. Об этом рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.

Ранее Уралгидрометцетр предупредил жителей области, что температура воздуха в эти дни может достигнуть +36.

- Поэтому большегрузные машины смогут осуществлять движение только в ночное время – в период с 22:00 до 10:00, - добавили в пресс-службе. – Эта мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия.

Вместе с тем, ограничения на запрет не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, перевоз пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов или грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU