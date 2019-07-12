Пожарные поезда СвЖД в первом полугодии 12 раз привлекались для тушения пожаров

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-12T14:52:38+03:00

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С января по июнь 2019 года пожарные поезда Свердловской железной дороги совершили 12 выездов на тушение различных пожаров (в том числе два раза на тушение природных пожаров и четыре раза для оказания помощи подразделениям МЧС России).

Так, 22 июня по запросу МЧС пожарный поезд станции Екатеринбург-Сортировочный привлекался для тушения крупного пожара в Екатеринбурге. Возгорание произошло на складе лакокрасочных материалов и химической продукции (площадь пожара превысила 2,2 тыс. кв. метров). Работники ведомственной пожарной охраны произвели боевое развертывание, проложили две магистральные рукавные линии. Также для тушения пожара использовалось оборудование поезда: лафетный и ручной пожарные стволы. На борьбу с огнем из цистерн пожарного поезда было израсходовано 120 кубометров воды.

Ранее, 12 июня, пожарный поезд станции Верхнекондинская выезжал на тушение пожара в частном секторе в поселке Зеленоборск Ханты-Мансийского автономного округа. Огонь охватил три жилых двухквартирных дома, а также многочисленные хозяйственные постройки. Пожарный поезд был задействован для заправки водой автоцистерн.

Основное преимущество таких поездов – возможность доставки большого объема воды и обеспечение ее бесперебойной подачи к месту возгорания. Общая вместимость трех цистерн-водохранилищ пожарного поезда достигает 170 кубометров (что сопоставимо с 50 пожарными автоцистернами). Таким образом, пожарные подразделения МЧС могут не тратить драгоценное время на доставку воды автотранспортом.

Всего на ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд, в том числе 12 составов нового поколения. В текущем году по инвестиционной программе ОАО «РЖД» на СвЖД должны поступить еще два новых состава.

Зона обслуживания одного поезда составляет от 100 до 611 км по железным дорогам общего пользования. Готовность поезда к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа.

Для поддержания высокого уровня готовности, а также отработки основных навыков и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях все пожарные поезда и их личный состав регулярно участвуют в учениях и специальных тренировках, в том числе совместно с МЧС России. С начала 2019 года пожарные поезда СвЖД совершили 22 учебных выезда.

ИСТОЧНИК KP.RU