В Екатеринбурге строительная компания задолжала сотрудникам 1,9 миллионов рублей
В Екатеринбурге ООО «ПСК «Доминанта» задолжала работникам 1,9 миллионов рублей. После этого в дело вмешалась прокуратура.
– Деньги не выплачивали в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года. Пострадали 40 сотрудников, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Сотрудники ведомства из отделения Ленинского района провели проверку. После обращения в Арбитражный суд компания выплатила 600 тысяч рублей.
Также руководители компании должны заплатить штрафы. Прокуратура продолжает держать ситуацию на контроле.
Напомним, ранее Свердловскстат сообщил, что в общая сумма долга перед работниками в регионе достигает 19,7 миллионов рублей. Это в 45 раз больше, чем в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU