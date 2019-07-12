2019-07-12T14:19:16+03:00
Общество

В Екатеринбурге строительная компания задолжала сотрудникам 1,9 миллионов рублей

Пока она выплатила только 600 тысяч рублей
Маргарита МАХОНИНА
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Также руководители компании должны заплатить штрафыТакже руководители компании должны заплатить штрафыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ООО «ПСК «Доминанта» задолжала работникам 1,9 миллионов рублей. После этого в дело вмешалась прокуратура.

– Деньги не выплачивали в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года. Пострадали 40 сотрудников, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Сотрудники ведомства из отделения Ленинского района провели проверку. После обращения в Арбитражный суд компания выплатила 600 тысяч рублей.

Также руководители компании должны заплатить штрафы. Прокуратура продолжает держать ситуацию на контроле.

Напомним, ранее Свердловскстат сообщил, что в общая сумма долга перед работниками в регионе достигает 19,7 миллионов рублей. Это в 45 раз больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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