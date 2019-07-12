2019-07-12T13:59:15+03:00
Авто

В Екатеринбурге откроют движение на перекрестке улиц Челюскинцев – Гражданская

Движение запустят в ночь на 15 июля
Мария Трапезникова
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Дорожники поменяли в зонах проведения работ светофоры: установили взамен старых новые, с дополнительными секциями и яркой индикациейДорожники поменяли в зонах проведения работ светофоры: установили взамен старых новые, с дополнительными секциями и яркой индикациейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге закончились ремонтные работы на перекрестке улиц Челюскинцев и Гражданской. Движение откроется в ночь с 14 на 15 июля, поэтому утром в понедельник можно будет добираться по старому маршруту. Об этом сообщил в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

- На начальном этапе подрядчики выполнили правку или замену бортового камня вдоль проезжей части, произвели фрезерование старого дорожного покрытия и срезали с нее изношенное асфальтовое покрытие, - рассказали там.

Помимо этого, дорожники поменяли в зонах проведения работ светофоры: установили взамен старых новые, с дополнительными секциями и яркой индикацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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