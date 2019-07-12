«Я страшная трусиха»: Мария Погребняк призналась, что не спала всю ночь перед съемками «Форт Боярда»
Жена футболиста «Урала» Мария Погребняк стала участницей шоу «Форт Боярд». В данный момент во Франции проходят съемки телепередачи. Светская львица призналась в своем Instagram, что не спала всю ночь и очень переживает.
- Хочу испытать себя! Хотя я страшная трусиха, очень боюсь всех насекомых, особенно змей и скорпионов. Держите за меня кулачки. – пишет девушка.
Отметим, «Форт Боярд» - это культовая передача, которая выходила на протяжении тридцати лет, последний раз телеигра выходила на экраны в 2013 году. В этом году создатели решили запустить новый сезон и пригласили Сергея Шнурова на роль ведущего.
Кроме Марии Погребняк в программе снимается и звезда шоу «Уральские пельмени Сергей Исаев. По дороге из аэропорта на съемки машина, в которой ехал артист и его помощница, пробила колесо.
ИСТОЧНИК KP.RU