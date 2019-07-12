2019-07-12T13:40:53+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге загорелось заброшенное здание в Шарташском парке

Площадь пожара – 60 квадратных метров
Мария Трапезникова
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Фото: Instagram Артура Зиганшина / artur_ziganshin96Фото: Instagram Артура Зиганшина / artur_ziganshin96
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В Шарташском лесопарке загорелось одно из заброшенных зданий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, площадь пожара составляет 60 квадратных метров.

Загорелось здание на территории заброшенных «генеральских» дач, принадлежащих Министерству обороны РФ загорелось одно из зданийФото: Instagram Артура Зиганшина / artur_ziganshin96

Загорелось здание на территории заброшенных «генеральских» дач, принадлежащих Министерству обороны РФ загорелось одно из зданийФото: Instagram Артура Зиганшина / artur_ziganshin96

- Здание на территории заброшенных «генеральских» дач, принадлежащих Министерству обороны РФ загорелось одно из зданий, - сообщил у себя в Instagram директор Шарташского парка Артур Зиганшин.

Возгорание произошло примерно в 13:30. На 14:15 пожар потушили Фото: Instagram Артура Зиганшина / artur_ziganshin96

Возгорание произошло примерно в 13:30. На 14:15 пожар потушили Фото: Instagram Артура Зиганшина / artur_ziganshin96

По его словам, возгорание произошло примерно в 13:30. На 14:15 пожар потушили. Сейчас на всей территории ведется дополнительная поливка места возгорания.

- Причины на данный момент устанавливаются, пострадавших нет, - добавили в пресс-службе МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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