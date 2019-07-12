В Екатеринбурге загорелось заброшенное здание в Шарташском парке
В Шарташском лесопарке загорелось одно из заброшенных зданий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, площадь пожара составляет 60 квадратных метров.
Загорелось здание на территории заброшенных «генеральских» дач, принадлежащих Министерству обороны РФ загорелось одно из зданийФото: Instagram Артура Зиганшина / artur_ziganshin96
- Здание на территории заброшенных «генеральских» дач, принадлежащих Министерству обороны РФ загорелось одно из зданий, - сообщил у себя в Instagram директор Шарташского парка Артур Зиганшин.
Возгорание произошло примерно в 13:30. На 14:15 пожар потушили Фото: Instagram Артура Зиганшина / artur_ziganshin96
По его словам, возгорание произошло примерно в 13:30. На 14:15 пожар потушили. Сейчас на всей территории ведется дополнительная поливка места возгорания.
- Причины на данный момент устанавливаются, пострадавших нет, - добавили в пресс-службе МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU