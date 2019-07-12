2019-07-12T13:13:45+03:00
Общество

«Качество страдает, люди жалуются»: замгенпрокурора России отчитал уральских мэров за программу переселения из ветхого жилья

Он вынес шесть предостережений
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Он заявил, что власти создают лишние проблемы жителям регионаОн заявил, что власти создают лишние проблемы жителям регионаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин отчитал глав уральских городов за плохую работу в рамках программы переселения из ветхого жилья. Он заявил, что власти создают лишние проблемы жителям региона.

– Граждане не все документы обязаны предоставлять. Это ваша обязанность – получать документы в других организациях за этих граждан. А у нас получается, что люди не могут переселиться в жилье, потому что они не предоставили своевременно какие-то справки, – возмущается Гулягин в программе «На страже Закона», которую разместили в YouTube. – Запросите, получите и дайте людям жилье. Не создавайте в этом плане проблемы.

Замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин отчитал уральских мэров за программу расселения ветхого жилья.Видео: Youtube

Он также рекомендовал проверять жилье, в которое переселяют жителей области.

– На четвертый этаж посетить инвалида – это создать проблему людям. Проверяйте, какого качества жилье, - добавил замгенпрокурора. – Подрядчики работают у нас не Христа ради - они работают за очень хорошие деньги. Если подрядчик вас не устраивает, будьте добры – расставайтесь. Не стесняйтесь. И почему-то у нас входит в правило и в моду исполнять закон с точки зрения взыскания штрафов и пеней – это неправильно. Мы деньги подрядчикам платим за выполненную работу. Качество страдает, люди жалуются.

Во время совещания, на котором, кстати, присутствовал Александр Высокинский, вынесли шесть предостережений. В том числе, четырем главам городов и гендиректору регионального Фонда содействия капремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные поезда СвЖД в первом полугодии 12 раз привлекались для тушения пожаров
В Екатеринбурге строительная компания задолжала сотрудникам 1,9 миллионов рублей
В Екатеринбурге откроют движение на перекрестке улиц Челюскинцев – Гражданская
«Я страшная трусиха»: Мария Погребняк призналась, что не спала всю ночь перед съемками «Форт Боярда»
В Екатеринбурге загорелось заброшенное здание в Шарташском парке
В Екатеринбурге временно перестанет ходить троллейбус №4
На Урале возбудили уголовное дело из-за схода 16 вагонов с рельс
В Екатеринбурге на ночь закроют одну полосу моста по улице Комсомольской
1800 км в пути: в Екатеринбург приехали ретро-автомобили
«Стенограффия» ищет место для «красного человечка» в Екатеринбурге
Горизбирком Екатеринбурга отказал в проведении референдума по возвращению прежнего статуса скверу у Драмтеатра
Общий долг по зарплате в Свердловской области достиг 19,7 миллионов рублей
В Шарташском парке машинам дорогу к озеру перекрыли бетонными блоками
В Первоуральске приставы за неуплату налогов забирали автомобили
Жительницу Екатеринбурга убило молнией на озере
В Екатеринбурге на три дня изменит движение автобус №1
Благоустройство двора в подарок от «ЭнергосбыТ Плюс»
«Температура поднимется до +36 градусов»: в выходные в Екатеринбурге будет очень жарко
Пострадавшим от урагана жителям Кушвы вернули электричество