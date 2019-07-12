«Качество страдает, люди жалуются»: замгенпрокурора России отчитал уральских мэров за программу переселения из ветхого жилья

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-12T13:13:45+03:00

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Заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин отчитал глав уральских городов за плохую работу в рамках программы переселения из ветхого жилья. Он заявил, что власти создают лишние проблемы жителям региона.

– Граждане не все документы обязаны предоставлять. Это ваша обязанность – получать документы в других организациях за этих граждан. А у нас получается, что люди не могут переселиться в жилье, потому что они не предоставили своевременно какие-то справки, – возмущается Гулягин в программе «На страже Закона», которую разместили в YouTube. – Запросите, получите и дайте людям жилье. Не создавайте в этом плане проблемы.

Замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин отчитал уральских мэров за программу расселения ветхого жилья.Видео: Youtube

Он также рекомендовал проверять жилье, в которое переселяют жителей области.

– На четвертый этаж посетить инвалида – это создать проблему людям. Проверяйте, какого качества жилье, - добавил замгенпрокурора. – Подрядчики работают у нас не Христа ради - они работают за очень хорошие деньги. Если подрядчик вас не устраивает, будьте добры – расставайтесь. Не стесняйтесь. И почему-то у нас входит в правило и в моду исполнять закон с точки зрения взыскания штрафов и пеней – это неправильно. Мы деньги подрядчикам платим за выполненную работу. Качество страдает, люди жалуются.

Во время совещания, на котором, кстати, присутствовал Александр Высокинский, вынесли шесть предостережений. В том числе, четырем главам городов и гендиректору регионального Фонда содействия капремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU